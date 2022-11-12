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    Гончаренко высказался о победе «Урала» над «Факелом»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги выигранного матча 17-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

    «Надо сказать, что наша команда была великолепна два последних месяца. Мы играли все матчи на максимуме, сражались в каждом эпизоде, понимая, что нам надо выползать с того места, с которого мы начинали.

    Сегодняшний матч – венец проделанной работы. У нас есть еще Кубок, но в чемпионате мы отлично сработали.

    Что касается сегодняшнего матча, в целом мы держали игру под контролем. Был мужской футбол, где было много единоборств, где мы провели много качественных атак.

    Понимали, что «Факел» будет опасен на стандартных положениях. Но и сами мы тоже умеем действовать на стандартах, что касается атаки и защиты», – сказал Гончаренко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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