Гончаренко высказался о победе «Урала» над «Факелом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги выигранного матча 17-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Надо сказать, что наша команда была великолепна два последних месяца. Мы играли все матчи на максимуме, сражались в каждом эпизоде, понимая, что нам надо выползать с того места, с которого мы начинали.

Сегодняшний матч – венец проделанной работы. У нас есть еще Кубок, но в чемпионате мы отлично сработали.

Что касается сегодняшнего матча, в целом мы держали игру под контролем. Был мужской футбол, где было много единоборств, где мы провели много качественных атак.

Понимали, что «Факел» будет опасен на стандартных положениях. Но и сами мы тоже умеем действовать на стандартах, что касается атаки и защиты», – сказал Гончаренко.

«Урал» поднялся на 10-е место в РПЛ.

У команды 9 матчей подряд без поражений.

«Урал» установил клубный рекорд.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно