Тренер «Факела» Пятибратов назвал причину поражения от «Урала»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов объяснил поражение от «Урала» в 17-м туре РПЛ.
«Нам не хватило уверенности в собственных силах. Мы не смогли справиться с давлением соперника.
Вроде простой футбол, но много доставки вперед, борьба, подборы.
Мы не были готовы держать борьбу, проиграли много единоборств, к сожалению», – сказал Пятибратов.
- «Факел» уступил «Уралу» со счетом 0:2.
- Воронежцы идут на 13-м месте в РПЛ (зона стыков).
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Источник: «Матч ТВ»