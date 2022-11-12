Тренер «Факела» Пятибратов назвал причину поражения от «Урала»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов объяснил поражение от «Урала» в 17-м туре РПЛ.

«Нам не хватило уверенности в собственных силах. Мы не смогли справиться с давлением соперника.

Вроде простой футбол, но много доставки вперед, борьба, подборы.

Мы не были готовы держать борьбу, проиграли много единоборств, к сожалению», – сказал Пятибратов.

«Факел» уступил «Уралу» со счетом 0:2.

Воронежцы идут на 13-м месте в РПЛ (зона стыков).

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