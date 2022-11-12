На Винисиусе фолят чаще всего в топ-5 лигах Европы в этом сезоне

Появилась статистика по нарушениям правил в топ-5 европейских лигах с начала сезона-2022/23.
Чаще всего за указанный период фолят на вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре.
- Винисиус – 48 раз;
- Маттиа Дзакканьи («Лацио») – 44;
- Джуд Беллингем («Боруссия» Д) – 42;
- Вилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 39;
- Энес Унал («Хетафе») – 39.
Лидером по совершенным фолам стал полузащитник «Севильи» Эрик Ламела.
- Ламела – 37 раз;
- Винисиус СоузСоуза («Эспаньол») – 36;
- Гави («Барселона») – 34;
- Микель Мерино («Реал Сосьедад») – 33;
- Брайс Мендес («Реал Сосьедад») – 32.
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Источник: Mister Chip