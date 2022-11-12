На Винисиусе фолят чаще всего в топ-5 лигах Европы в этом сезоне

Появилась статистика по нарушениям правил в топ-5 европейских лигах с начала сезона-2022/23.

Чаще всего за указанный период фолят на вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре.

Лидером по совершенным фолам стал полузащитник «Севильи» Эрик Ламела.

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