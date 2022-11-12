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    На Винисиусе фолят чаще всего в топ-5 лигах Европы в этом сезоне

    Появилась статистика по нарушениям правил в топ-5 европейских лигах с начала сезона-2022/23.

    Чаще всего за указанный период фолят на вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре.

    1. Винисиус – 48 раз;
    2. Маттиа Дзакканьи («Лацио») – 44;
    3. Джуд Беллингем («Боруссия» Д) – 42;
    4. Вилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 39;
    5. Энес Унал («Хетафе») – 39.

    Лидером по совершенным фолам стал полузащитник «Севильи» Эрик Ламела.

    1. Ламела – 37 раз;
    2. Винисиус СоузСоуза («Эспаньол») – 36;
    3. Гави («Барселона») – 34;
    4. Микель Мерино («Реал Сосьедад») – 33;
    5. Брайс Мендес («Реал Сосьедад») – 32.

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    Источник: Mister Chip

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