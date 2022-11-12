«Крылья Советов» – «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

«Крылья Советов» и «Ростов» объявили составы на игру 17-го тура чемпионата России.
«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Пиняев, Ежов, Коваленко, Рахманович, Шитов.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелeхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
- Матч пройдет в Самаре на «Солидарность Арене».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Крылья» идут на 10-м месте в РПЛ, «Ростов» – на 3-м.
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Источник: сайт РПЛ