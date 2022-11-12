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    Бундеслига. «Боруссия» Д проиграла «Боруссии» М (2:4)

    В 15-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Менхенгладбаха победила дома «Боруссию» из Дортмунда. У хозяев в трех голах поучаствовал Йонас Хофманн.

    Дортмундцы идут в таблице шестыми. «Боруссия» М занимает строчку ниже.

    У «Боруссии» Д два поражения за неделю.

    «Боруссия» М победила «Боруссию» Д дома третий раз подряд.

    Германия. Бундеслига. 15-й тур

    Боруссия М – Боруссия Д – 4:2 (3:2)

    Голы: 1:0 – Хофманн, 4; 1:1 – Брандт, 19; 2:1 – Бенсебаини, 26; 3:1 – Тюрам, 30; 3:2 – Шлоттербек, 40; 4:2 – Коне, 46.

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    Источник: Бомбардир.ру

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