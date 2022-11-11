Зырянов объяснил, почему возглавил «Черноморец» из Второй лиги

Главный тренер «Черноморца» объяснил, почему этой осенью согласился принять команду.

«Мне показали базу, рассказали о проекте, который будет: новые стадион, база, планы. Не мог не согласиться. Любой здравомыслящий, амбициозный человек, который хочет построить карьеру в роли главного тренера, думаю, поступил бы на моем месте так же», – сказал Зырянов.

Тренер пришел из системы «Зенита».

«Черноморец» лидирует в своей группе Второй лиги.

Новороссийцы имеют опыт выступления в высшем дивизионе.

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