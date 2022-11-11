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    Зырянов объяснил, почему возглавил «Черноморец» из Второй лиги

    Главный тренер «Черноморца» объяснил, почему этой осенью согласился принять команду.

    «Мне показали базу, рассказали о проекте, который будет: новые стадион, база, планы. Не мог не согласиться. Любой здравомыслящий, амбициозный человек, который хочет построить карьеру в роли главного тренера, думаю, поступил бы на моем месте так же», – сказал Зырянов.

    • Тренер пришел из системы «Зенита».
    • «Черноморец» лидирует в своей группе Второй лиги.
    • Новороссийцы имеют опыт выступления в высшем дивизионе.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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