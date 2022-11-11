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    Хвича за полгода подорожал в 4 раза – с 15 до 60 миллионов

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в Серии А.

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия подорожал с 35 до 60 миллионов евро.

    Если брать в расчет последние полгода (с мая по ноябрь), то стоимость грузина выросла в четыре раза – с 15 до 60 миллионов.

    • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
    • «Наполи» купил грузина летом за 10 миллионов евро.
    • Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11977

      Алексей З 54 минуты назад

      Этот ресурс может ценник менять хоть каждый день.
      Будут продавать , узнаем реальную цену.

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      Рейтинг: +126

      RusUltras > Алексей З 27 минут назад

      В этом сезоне Хвича сделает себе имя с Наполи, потом продадут в Реал за 80м

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      Рейтинг: +1365

      elessar arnor > Алексей З 23 минуты назад

      почитай, как рассчитывается стоимость там (была даже статья на бомбардире или соккере)

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