Хвича за полгода подорожал в 4 раза – с 15 до 60 миллионов

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в Серии А.

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия подорожал с 35 до 60 миллионов евро.

Если брать в расчет последние полгода (с мая по ноябрь), то стоимость грузина выросла в четыре раза – с 15 до 60 миллионов.

В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

«Наполи» купил грузина летом за 10 миллионов евро.

Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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