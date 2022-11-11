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    Жулин заявил, что Дзюбу ждут на «Ледниковом периоде»

    Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Александр Жулин высказался о возможном участии экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы в проекте «Ледниковый период».

    «Получилось бы у Дзюбы в «Ледниковом периоде»? Без понятия, как он катается, пробовал ли он когда-нибудь. Если он играл в хоккей, то получилось бы. Дзюба — координированный парень, сильный физически, у него могло бы получиться.

    Сезон в «Ледниковом периоде» уже заканчивается, если только в следующий, если он будет. Но я вообще открыт в этом вопросе. Те ребята, кто хотел: Ваня Скобрев, Лeша Яшин и Дима Сычeв себя попробовали. Но для этого надо хотеть. Надо сначала поговорить с Артeмом. Ради бога, мы его ждeм», — сказал Жулин.

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    Источник: Legalbet

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