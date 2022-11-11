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    Игроки «Кадиса» – Винисиусу: «Кем ты себя возомнил? Пеле?»

    У нападающего «Реала» Винисиуса случился конфликт с тремя игроками «Кадиса».

    По информации MadridXtra, футболисты «Кадиса» подошли к бразильцу в перерыве матча 14-го тура Примеры и сказали: «Кем ты себя возомнил? Пеле?”.

    Таким образом игроки гостевой команды отреагировали на поведение Винисиуса, который в первом тайме вступил в стычку с футболистом «Кадиса».

    • «Реал» победил со счетом 2:1.
    • Винисиус забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 14 матчах сезона Примеры.

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    Источник: MadridXtra

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    Сегодня, 10:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +736

      SLADE2019 16 минут назад

      Уже скоро ЧМ даст ответ кто чего стоит. Подождем.

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