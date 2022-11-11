Игроки «Кадиса» – Винисиусу: «Кем ты себя возомнил? Пеле?»

У нападающего «Реала» Винисиуса случился конфликт с тремя игроками «Кадиса».

По информации MadridXtra, футболисты «Кадиса» подошли к бразильцу в перерыве матча 14-го тура Примеры и сказали: «Кем ты себя возомнил? Пеле?”.

Таким образом игроки гостевой команды отреагировали на поведение Винисиуса, который в первом тайме вступил в стычку с футболистом «Кадиса».

«Реал» победил со счетом 2:1.

Винисиус забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 14 матчах сезона Примеры.

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