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    «Реал» проявляет конкретный интерес к Хвиче. Игрок «Наполи» хочет выиграть с мадридцами ЛЧ

    Несколько европейских топ-клубов проявляют конкретный интерес к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

    «Насколько мне известно, многие европейские топ-клубы сейчас проявляют конкретный интерес к Хвиче. Среди прочих, к примеру, мадридский «Реал». Однако в очереди и «ПСЖ», и «Ман Сити», и «Барселона», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

    Ранее Хвича заявлял, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «Реалом».

    • Хвича перешел в «Наполи» этим летом и выдал самый результативный дебют в истории Серии А.
    • Его трансферная стоимость – 35 млн евро.
    • Сообщалось, что он переподписал контракт с «Наполи» до 2028 года.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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