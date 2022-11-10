«Реал» проявляет конкретный интерес к Хвиче. Игрок «Наполи» хочет выиграть с мадридцами ЛЧ

Несколько европейских топ-клубов проявляют конкретный интерес к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Насколько мне известно, многие европейские топ-клубы сейчас проявляют конкретный интерес к Хвиче. Среди прочих, к примеру, мадридский «Реал». Однако в очереди и «ПСЖ», и «Ман Сити», и «Барселона», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

Ранее Хвича заявлял, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «Реалом».

Хвича перешел в «Наполи» этим летом и выдал самый результативный дебют в истории Серии А.

Его трансферная стоимость – 35 млн евро.

Сообщалось, что он переподписал контракт с «Наполи» до 2028 года.

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