Хвича назвал клуб, с которым хочет выиграть Лигу чемпионов. Это не «Наполи»

Зря он так неаполитанцев обидел, фаны ему этого не простят....
Писец его фарту....
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своей мечте в футболе.
«Моя самая большая мечта? Выиграть Лигу чемпионов.
С какой командой? с «Реалом». Я фанат клуба с детства, всегда смотрел их матчи вместе с братьями», – сказал Кварацхелия.
- Хвича перешел в «Наполи» этим летом и выдал самый результативный дебют в истории Серии А.
- Его трансферная стоимость – 35 млн евро.
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