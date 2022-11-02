Хвича назвал клуб, с которым хочет выиграть Лигу чемпионов. Это не «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своей мечте в футболе.

«Моя самая большая мечта? Выиграть Лигу чемпионов.

С какой командой? с «Реалом». Я фанат клуба с детства, всегда смотрел их матчи вместе с братьями», – сказал Кварацхелия.

Хвича перешел в «Наполи» этим летом и выдал самый результативный дебют в истории Серии А.

Его трансферная стоимость – 35 млн евро.

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