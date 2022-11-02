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    Хвича назвал клуб, с которым хочет выиграть Лигу чемпионов. Это не «Наполи»

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своей мечте в футболе.

    «Моя самая большая мечта? Выиграть Лигу чемпионов.

    С какой командой? с «Реалом». Я фанат клуба с детства, всегда смотрел их матчи вместе с братьями», – сказал Кварацхелия.

    • Хвича перешел в «Наполи» этим летом и выдал самый результативный дебют в истории Серии А.
    • Его трансферная стоимость – 35 млн евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +66299

      portero 57 минут назад

      Зря он так неаполитанцев обидел, фаны ему этого не простят....
      Писец его фарту....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      SuperPav11 1 час назад

      Фу это еше и за реал болеет желаю ему нечего не выйграть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1355

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Мечтать надо тихо.глупец

      1
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      Рейтинг: +1145

      САНЁК17 1 час назад

      Правильно думает будущей игрок высочайшего класса, Реал есть Реал, другого не бывать

      0
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      Рейтинг: +80

      SuperPav11 > САНЁК17 6 минут назад

      Бред полнейший

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17627

      Cleaner 1 час назад

      Хвича дубовая, болельщики Наполи тебе этих слов не простят. Тебя подобрали, обогрели, а ты им про Реал... НЕКРАСИВО...(((

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      Рейтинг: +934

      Юрэс 1 час назад

      Я думал с ДИНАМО Тбилиси!!!! ХА ХА

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