Клопп высказался о планах владельцев «Ливерпуля» продать клуб

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к тому, что у клуба может смениться владелец.

«Насколько я понимаю, владельцы клуба ищут инвестиции. Хорошая идея, мне это нравится.

Но это никак не отвлекает меня от подготовки к матчам. Для меня возможная продажа клуба ничего не значит.

Если перемены действительно наступят, я все равно буду предан «Ливерпулю», – сказал Клопп.

С 2010 года клубом владеет американская компания Fenway Sports Group.

Они готовы продать «Ливерпуль» за 4 миллиарда фунтов.

Клопп возглавляет команду с октября 2015 года.

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