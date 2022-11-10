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    Клопп высказался о планах владельцев «Ливерпуля» продать клуб

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к тому, что у клуба может смениться владелец.

    «Насколько я понимаю, владельцы клуба ищут инвестиции. Хорошая идея, мне это нравится.

    Но это никак не отвлекает меня от подготовки к матчам. Для меня возможная продажа клуба ничего не значит.

    Если перемены действительно наступят, я все равно буду предан «Ливерпулю», – сказал Клопп.

    • С 2010 года клубом владеет американская компания Fenway Sports Group.
    • Они готовы продать «Ливерпуль» за 4 миллиарда фунтов.
    • Клопп возглавляет команду с октября 2015 года.

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    Источник: BBC

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