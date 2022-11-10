Клопп высказался о планах владельцев «Ливерпуля» продать клуб

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к тому, что у клуба может смениться владелец.
«Насколько я понимаю, владельцы клуба ищут инвестиции. Хорошая идея, мне это нравится.
Но это никак не отвлекает меня от подготовки к матчам. Для меня возможная продажа клуба ничего не значит.
Если перемены действительно наступят, я все равно буду предан «Ливерпулю», – сказал Клопп.
- С 2010 года клубом владеет американская компания Fenway Sports Group.
- Они готовы продать «Ливерпуль» за 4 миллиарда фунтов.
- Клопп возглавляет команду с октября 2015 года.
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Источник: BBC