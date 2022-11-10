Ондуа: «Хорошо, что могу представлять российский народ на чемпионате мира»

Русский народ! Русский! Российского народа нет!
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал свое попадание в состав национальной команды для участия в ЧМ-2022.
«В первую очередь, я буду представлять сборную Камеруна. Но я всегда говорю открыто: Россия – мой дом, у меня есть российский документ.
И это тоже хорошо, что могу представлять российский народ на таком большом турнире», – сказал 27-летний футболист.
- Ондуа – воспитанник «Локомотива».
- Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
- На групповом этапе ЧМ-2022 камерунцы сыграют с Бразилией, Сербией и Швейцарией.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.