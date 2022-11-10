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    Ондуа: «Хорошо, что могу представлять российский народ на чемпионате мира»

    Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал свое попадание в состав национальной команды для участия в ЧМ-2022.

    «В первую очередь, я буду представлять сборную Камеруна. Но я всегда говорю открыто: Россия – мой дом, у меня есть российский документ.

    И это тоже хорошо, что могу представлять российский народ на таком большом турнире», – сказал 27-летний футболист.

    • Ондуа – воспитанник «Локомотива».
    • Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
    • На групповом этапе ЧМ-2022 камерунцы сыграют с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16304

      Fusballer 7 минут назад

      Русский народ! Русский! Российского народа нет!

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      Рейтинг: +4399

      Snek > Fusballer 2 минуты назад

      Как может чёрный представить русский народ? Только российский.

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