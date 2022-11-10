Ондуа: «Хорошо, что могу представлять российский народ на чемпионате мира»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал свое попадание в состав национальной команды для участия в ЧМ-2022.

«В первую очередь, я буду представлять сборную Камеруна. Но я всегда говорю открыто: Россия – мой дом, у меня есть российский документ.

И это тоже хорошо, что могу представлять российский народ на таком большом турнире», – сказал 27-летний футболист.

Ондуа – воспитанник «Локомотива».

Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

На групповом этапе ЧМ-2022 камерунцы сыграют с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

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