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    Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира–2022

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал заявку команды на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.

    Вратари: Льорис («Тоттенхэм»), Ареоля («Вест Хэм»), Манданда («Ренн»).

    Защитники: Лукас Эрнандес, Упамекано, Павар (все – «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Кимпембе («ПСЖ»), Конате («Ливерпуль»), Кунде («Барселона»), Салиба («Арсенал»), Варан («Манчестер Юнайтед»).

    Полузащитники: Камавинга, Чуамени (оба – «Реал»), Фофана («Монако»), Гендузи, Верету (оба – «Марсель»), Рабьо («Ювентус»).

    Нападающие: Бензема («Реал»), Коман («Бавария»), Дембеле («Барселона»), Жиру («Милан»), Гризманн («Атлетико»), Мбаппе («ПСЖ»), Нкунку («Лейпциг»).

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    Источник: твиттер FFF

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    09.11.2022 22:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 14 ноября 2022, 12:32

      Угадай по фамилиям, где белые))))

      1
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      Рейтинг: +2103

      ItalianFootball > Fusballer 15 ноября 2022, 10:05

      9 из 25, ну если Бензема за белого считать. Гендузи как то не прошел фейс-контроль. Я думал будет хуже. В основе так точно будет не больше трех.

      0
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      Рейтинг: +7217

      Из Твери Леха 12 ноября 2022, 10:45

      с Канте бы снова выиграли

      0
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      Рейтинг: +120

      Pawel12 10 ноября 2022, 22:43

      Команда едет защищать титул, а в итоге вылет в групповом этапе. Немцы и Испанцы знают что это такое))))

      0
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      Рейтинг: +2117

      jek718875 10 ноября 2022, 10:15

      Вещует моё Робкое сердце, Францсия обкакается

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 9 ноября 2022, 22:58

      Центра поля нет по сути. Звёздное нападение всю команду не вытянет.

      4
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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 > ARSteven89 10 ноября 2022, 07:14

      Даа, полузащита вся по-сути из опорников состоит. Ну в центре гризман хорошо играет, он будет всегда в основе под напами.

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