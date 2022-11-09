Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал заявку команды на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.

Вратари: Льорис («Тоттенхэм»), Ареоля («Вест Хэм»), Манданда («Ренн»).

Защитники: Лукас Эрнандес, Упамекано, Павар (все – «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Кимпембе («ПСЖ»), Конате («Ливерпуль»), Кунде («Барселона»), Салиба («Арсенал»), Варан («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Камавинга, Чуамени (оба – «Реал»), Фофана («Монако»), Гендузи, Верету (оба – «Марсель»), Рабьо («Ювентус»).

Нападающие: Бензема («Реал»), Коман («Бавария»), Дембеле («Барселона»), Жиру («Милан»), Гризманн («Атлетико»), Мбаппе («ПСЖ»), Нкунку («Лейпциг»).

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