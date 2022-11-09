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    Акинфеев в шутку пожаловался, что ему стало неинтересно играть

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пошутил, что ему уже неинтересно играть в футбол.

    – ЦСКА должен был недавно сыграть с 2DROTS...

    – Я тоже что-то такое слышал, что даже договариваются.

    – Лично тебе это интересно?

    – Я скажу так, что мне практически ни с кем уже неинтересно играть, потому что я по 150 раз сыграл, но это, конечно, шутка! Мы же играли, молодежка играла, у нас некоторые ребята против «Амкала» играли в свое время три года назад.

    Почему нет? Просто я говорю, что это шоу. Мы прекрасно понимаем, что это шоу, это можно сделать красиво на стадионе, можно привести много народу, люди будут болеть, сделать мини-праздник, потому что футбол – праздник! Даже в таком формате это будет все равно праздник.

    • Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года.
    • Игрок брал с командой Кубок УЕФА.
    • Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +409

      Таврида 1 час назад

      "люби будут болеть". Заметка в три строчки и то ошибку допустили. Бомбардир, ну как так?

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