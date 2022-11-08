Личка объяснил, почему Дзюба не нужен «Оренбургу»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка не заинтересован в услугах нападающего Артема Дзюбы.
– Дзюба расторг контракт с турецким клубом. Вы бы хотели его видеть в составе «Оренбурга»?
– Артем Дзюба – безусловно, большой игрок, он сделал многое для российского футбола. Но если вы ставите вопрос именно так, то я отвечу – нет.
– Почему?
– Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол.
Артем все-таки форвард иного плана. Он здорово цепляется за мячи, помогает на стандартах, великолепен при игре спиной к воротам.
Но мне было бы тяжело вписать его в систему игры «Оренбурга».
– То есть дело исключительно в игровой философии?
– Да. Именно в ней. Я ни в коем случае не хочу назвать Дзюбу слабым форвардом. Напротив, с уважением отношусь к его титулам и заслугам.
Повторюсь, это значимая фигура для российского футбола. Как человека я его не знаю. Но это очень умный нападающий! Я не преувеличиваю.
Думаю, он способен быть лидером в раздевалке. Если бы Дзюба стал дядькой для остальных игроков «Оренбурга», выходил бы на поле на замену, когда это требовалось по ситуации, то я бы, наверное, рассмотрел такую опцию.
Но если говорить о роли основного нападающего нашей команды, то у меня есть другие варианты в атаке. Сычевой, Воробьев. Да и Мансилья может играть на острие. Просто сейчас он у меня действует на фланге.
- 34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.
- Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
- Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.
- Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».
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