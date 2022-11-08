Личка объяснил, почему Дзюба не нужен «Оренбургу»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка не заинтересован в услугах нападающего Артема Дзюбы.

– Дзюба расторг контракт с турецким клубом. Вы бы хотели его видеть в составе «Оренбурга»?

– Артем Дзюба – безусловно, большой игрок, он сделал многое для российского футбола. Но если вы ставите вопрос именно так, то я отвечу – нет.

– Почему?

– Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол.

Артем все-таки форвард иного плана. Он здорово цепляется за мячи, помогает на стандартах, великолепен при игре спиной к воротам.

Но мне было бы тяжело вписать его в систему игры «Оренбурга».

– То есть дело исключительно в игровой философии?

– Да. Именно в ней. Я ни в коем случае не хочу назвать Дзюбу слабым форвардом. Напротив, с уважением отношусь к его титулам и заслугам.

Повторюсь, это значимая фигура для российского футбола. Как человека я его не знаю. Но это очень умный нападающий! Я не преувеличиваю.

Думаю, он способен быть лидером в раздевалке. Если бы Дзюба стал дядькой для остальных игроков «Оренбурга», выходил бы на поле на замену, когда это требовалось по ситуации, то я бы, наверное, рассмотрел такую опцию.

Но если говорить о роли основного нападающего нашей команды, то у меня есть другие варианты в атаке. Сычевой, Воробьев. Да и Мансилья может играть на острие. Просто сейчас он у меня действует на фланге.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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