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    Личка объяснил, почему Дзюба не нужен «Оренбургу»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка не заинтересован в услугах нападающего Артема Дзюбы.

    – Дзюба расторг контракт с турецким клубом. Вы бы хотели его видеть в составе «Оренбурга»?

    Артем Дзюба – безусловно, большой игрок, он сделал многое для российского футбола. Но если вы ставите вопрос именно так, то я отвечу – нет.

    – Почему?

    – Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол.

    Артем все-таки форвард иного плана. Он здорово цепляется за мячи, помогает на стандартах, великолепен при игре спиной к воротам.

    Но мне было бы тяжело вписать его в систему игры «Оренбурга».

    – То есть дело исключительно в игровой философии?

    – Да. Именно в ней. Я ни в коем случае не хочу назвать Дзюбу слабым форвардом. Напротив, с уважением отношусь к его титулам и заслугам.

    Повторюсь, это значимая фигура для российского футбола. Как человека я его не знаю. Но это очень умный нападающий! Я не преувеличиваю.

    Думаю, он способен быть лидером в раздевалке. Если бы Дзюба стал дядькой для остальных игроков «Оренбурга», выходил бы на поле на замену, когда это требовалось по ситуации, то я бы, наверное, рассмотрел такую опцию.

    Но если говорить о роли основного нападающего нашей команды, то у меня есть другие варианты в атаке. Сычевой, Воробьев. Да и Мансилья может играть на острие. Просто сейчас он у меня действует на фланге.

    • 34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.
    • Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
    • Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.
    • Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7722

      nik55 18 минут назад

      шлак не нужен никому

      2
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      Рейтинг: +1177

      mama1991 32 минуты назад

      а оренбург нужен дзюбе?

      0
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      Рейтинг: +17712

      Cleaner 34 минуты назад

      При игре "спиной к воротам" столько голов, сколько забил Дзюба, НЕ ЗАБИВАЮТ! Чей то не то несет этот Личка...(

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