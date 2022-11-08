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    «Барселона» может подписать вингера «Кристал Пэлас»

    Фланговый нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заа заинтересовал «Барселону».

    Каталонский клуб видит в нем замену для Мемфиса Депая.

    29-летний ивуариец по окончании сезона станет свободным агентом. Он хочет перейти в более статусную команду.

    «Барса» намерена его подписать, если удастся договориться о финансовых условиях сделки.

    • Рыночная стоимость Заа – 32 миллиона евро.
    • В этом сезоне он провел за «Пэлас» 12 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1856

      lek! 33 минуты назад

      Не пойму они нападающими собираются играть ? Левандовски , Феран , Ансу , Дембеле , Рафинья еще по моему кто-то

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