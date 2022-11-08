«Барселона» может подписать вингера «Кристал Пэлас»

Фланговый нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заа заинтересовал «Барселону».
Каталонский клуб видит в нем замену для Мемфиса Депая.
29-летний ивуариец по окончании сезона станет свободным агентом. Он хочет перейти в более статусную команду.
«Барса» намерена его подписать, если удастся договориться о финансовых условиях сделки.
- Рыночная стоимость Заа – 32 миллиона евро.
- В этом сезоне он провел за «Пэлас» 12 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Sport.es