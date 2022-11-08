Президент «Урала» Иванов: «Не уверен, что Дзюба может давать результат в российском футболе»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что финансовые требования Артема Дзюбы не соответствуют уровню его игры.

– Вы сказали, что не собираетесь звонить Дзюбе из‑за его высоких требований. Представим, что Артем передумает, согласится на скромные условия. Вы готовы пойти к спонсорам с просьбой выделить средства на содержание футболиста?

– Во‑первых, я не пойду. Во‑вторых, есть коллектив. Если придет футболист, и я сейчас не о Дзюбе, и будет получать намного больше всех, не соответствуя команде, ребята это увидят.

Не хочу видеть разлад в коллективе. Да, у кого‑то зарплата выше, у кого‑то ниже, но все понимают, что это все по заслугам. К счастью, у нас сложностей в этом нет.

Самое плохое, когда начинаются разговоры, что этот получает миллион, а у меня 100 тысяч, давайте и мне столько же.

Если же новый футболист гарантирует результат, тащит команду за собой, то такого игрока взять готовы. При всем уважении к Артему, не уверен, что он может давать результат в российском футболе.

– Уйти из «Зенита» и подписать контракт в Турции было ошибкой?

– Откуда мне знать? Для этого надо быть Дзюбой или находиться в его команде. Это был его выбор.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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