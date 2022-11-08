Шишкин усомнился, что Дзюбу возьмут играть в Медиалигу

Экс-защитник «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Роман Шишкин порассуждал о будущем Артема Дзюбы.
«Думаю, Дзюба наигрался в большой футбол, Турция это показала. Так что Медиалига.
Но, опять же, возьмeт его какая-то команда или нет? Потому что сейчас во всех командах большая конкуренция», – сказал Шишкин.
- 34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.
- Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
- Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.
- Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».
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Источник: «Чемпионат»