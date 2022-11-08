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    Зарема – о критике Ваноли: «Вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова Александра Мостового о бывшем тренере московского клуба Паоло Ваноли.

    Ранее Мостовой заявил: «Ваноли нашeл новый клуб? «Венеция» и «Венеция». Чемпионат России – это для многих золотое дно».

    «Паоло Ваноли желаю удачи в новом клубе и вернуть его в Серию А, потому что форма команды и компания по продвижению прекрасны. А вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и медийной лиге», — сказала Салихова.

    • За «Венецию» выступает российский вингер Денис Черышев.
    • Команда в прошлом сезоне играла в Серии А, а сейчас идет на 19-м месте в Серии В.
    • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
    • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +588

      Эном айс 1 час назад

      Микроволновку выключить забыла...Пошла жара.

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      Рейтинг: +732

      SLADE2019 2 часа назад

      Вот уж окаянная. Вроде ее мостовой не трогал, чего она лезет всюду. 19 место в Серии В, конечно слабоватенько после Спартака. Это тоже свидетельство того, каких "квалифицированных" тренеров зовут в Спартак. Зачастую.

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