Зарема – о критике Ваноли: «Вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова Александра Мостового о бывшем тренере московского клуба Паоло Ваноли.

Ранее Мостовой заявил: «Ваноли нашeл новый клуб? «Венеция» и «Венеция». Чемпионат России – это для многих золотое дно».

«Паоло Ваноли желаю удачи в новом клубе и вернуть его в Серию А, потому что форма команды и компания по продвижению прекрасны. А вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и медийной лиге», — сказала Салихова.

За «Венецию» выступает российский вингер Денис Черышев.

Команда в прошлом сезоне играла в Серии А, а сейчас идет на 19-м месте в Серии В.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.

Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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