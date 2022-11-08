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    Тен Хаг объяснил, почему назначил Роналду капитаном «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал назначение нападающего Криштиану Роналду капитаном команды на матч 15-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:3).

    «Наш капитан Гарри Магуайр находился на скамейке. Давид Де Хеа – лидер «МЮ», но он вратарь и находится далеко от остальных игроков.

    Капитанскую повязку должен был получить Каземиро, но он плохо говорит на английском. Поэтому капитаном стал Роналду», — сказал тен Хаг.

    • Тен Хаг принял команду летом.
    • Роналду хочет зимой покинуть «МЮ».
    • Манчестерцы идут в АПЛ 5-ми.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 11:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +669

      111ax 7 минут назад

      тену надо обратно в нижние земли

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      Рейтинг: +52

      SunnyDay 2 часа назад

      Ахахаа))) надо было бол - боя назначать)))

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