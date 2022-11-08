Тен Хаг объяснил, почему назначил Роналду капитаном «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал назначение нападающего Криштиану Роналду капитаном команды на матч 15-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:3).
«Наш капитан Гарри Магуайр находился на скамейке. Давид Де Хеа – лидер «МЮ», но он вратарь и находится далеко от остальных игроков.
Капитанскую повязку должен был получить Каземиро, но он плохо говорит на английском. Поэтому капитаном стал Роналду», — сказал тен Хаг.
- Тен Хаг принял команду летом.
- Роналду хочет зимой покинуть «МЮ».
- Манчестерцы идут в АПЛ 5-ми.
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Источник: The Sun