Ежов заявил, что «Крылья Советов» готовы бороться за место в топ-6 РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о результатах команды в первом круге РПЛ.

– Довольны тем, как «Крылья» провели первую половину сезона?

– Скорее нет, чем да. Были хорошие игры, были плохие. Но я считаю, что очков на сегодняшний день мы не добрали.

– Сказался массовый уход лидеров команды прошлого сезона – Ивана Сергеева, Никиты Чернова, Данилы Пруцева, Антона Зиньковского, Владислава Сарвели?

– Одни ребята ушли, другие пришли. Поэтому игра, на самом деле, не поменялась. С нашим тренером она сохраняется независимо от того, кто приходит и уходит. Вопрос только в реализации моментов и какой-то внимательности в нюансах.

– То есть способны бороться за пятое-шестое место, как и в прошлом сезоне?

– Конечно, готовы. Повторюсь: надо где-то подтянуть реализацию моментов, совершать поменьше ошибок в обороне – и вы не заметите разницу в нашей игре по сравнению с прошлогодними «Крыльями».

«Крылья» идут на 10-м месте в чемпионате.

В 16 турах команда набрала 20 очков.

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