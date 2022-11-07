Газзаев: «В РПЛ растет фантастический футболист. Напоминает мне молодого Дзагоева»

Захарян обиженно надул щёки ... говорят про Пиняева а его даже в Базель не посылали ....зато Захаряна куда только не посылали .... в Челси например , а некоторые посылали ещё дальше ....и вправду ...а не пошёл бы он например в задницу .
Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.
«Сегодня востребованы игроки с очень высоким уровнем индивидуальных действий. В РПЛ появился Пиняев. Растет фантастический футболист. Но очень важно правильно выстроить его карьеру: грамотно распределять нагрузки и тренировки.
Сергей может стать звездой европейского футбола. Вчера смотрел матч «Крыльев»: он не по годам зрелый футболист. Напоминает мне молодого Дзагоева. Надеюсь, он и дальше будет прогрессировать, ставя перед собой самые высокие задачи», – сказал Газзаев.
- 2 ноября футболисту исполнилось 18 лет.
- В воскресенье он забил гол и сделал ассист в матче с «Торпедо» (2:0).
- Пиняев вызван в сборную России.