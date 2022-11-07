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  • Газзаев: «В РПЛ растет фантастический футболист. Напоминает мне молодого Дзагоева»

Газзаев: «В РПЛ растет фантастический футболист. Напоминает мне молодого Дзагоева»

7 ноября 2022, 18:21
14

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

«Сегодня востребованы игроки с очень высоким уровнем индивидуальных действий. В РПЛ появился Пиняев. Растет фантастический футболист. Но очень важно правильно выстроить его карьеру: грамотно распределять нагрузки и тренировки.

Сергей может стать звездой европейского футбола. Вчера смотрел матч «Крыльев»: он не по годам зрелый футболист. Напоминает мне молодого Дзагоева. Надеюсь, он и дальше будет прогрессировать, ставя перед собой самые высокие задачи», – сказал Газзаев.

  • 2 ноября футболисту исполнилось 18 лет.
  • В воскресенье он забил гол и сделал ассист в матче с «Торпедо» (2:0).
  • Пиняев вызван в сборную России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Пиняев Сергей Газзаев Валерий
Комментарии (14)
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subbotaspartak
1667834563
А кто такой не по годам Дзагоев?
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GreyDM
1667836090
Главное, чтобы Сергей не был таким же хрустальным. Я помню, как Алан начинал, и если бы не травмы, то получился бы классный футболтус. Но и к Гиннеру вопросы тоже есть, вцепился в парня, как клещ, ценники для европейцев заламывал, хотя ,видать, и сам Дзага не особо европу рвался...
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the teacher
1667836270
а что Дзага был фантастическим игроком? Хрустальным был, фантастическим не помню ))
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моэм
1667836592
Захарян обиженно надул щёки ... говорят про Пиняева а его даже в Базель не посылали ....зато Захаряна куда только не посылали .... в Челси например , а некоторые посылали ещё дальше ....и вправду ...а не пошёл бы он например в задницу .
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Ганнибал Лектор
1667842347
Главное не останавливаться, продолжать работать
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шахта Заполярная
1667842486
Псу верить, себя не уважать.
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zigbert
1667891391
По комплекции они совсем не схожи с Дзагоевым да и по игре тоже но то что из Пиняева может вырасти классный футболист, вполне возможно. Может у нас появится новый Вальбуэна?
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nik55
1668322447
фантаст---пиши книги а Пиняева не трогай---все и без тебя знают что он талантливый
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