Газзаев: «В РПЛ растет фантастический футболист. Напоминает мне молодого Дзагоева»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

«Сегодня востребованы игроки с очень высоким уровнем индивидуальных действий. В РПЛ появился Пиняев. Растет фантастический футболист. Но очень важно правильно выстроить его карьеру: грамотно распределять нагрузки и тренировки.

Сергей может стать звездой европейского футбола. Вчера смотрел матч «Крыльев»: он не по годам зрелый футболист. Напоминает мне молодого Дзагоева. Надеюсь, он и дальше будет прогрессировать, ставя перед собой самые высокие задачи», – сказал Газзаев.