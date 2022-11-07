Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Газзаев: «В РПЛ растет фантастический футболист. Напоминает мне молодого Дзагоева»

    Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

    «Сегодня востребованы игроки с очень высоким уровнем индивидуальных действий. В РПЛ появился Пиняев. Растет фантастический футболист. Но очень важно правильно выстроить его карьеру: грамотно распределять нагрузки и тренировки.

    Сергей может стать звездой европейского футбола. Вчера смотрел матч «Крыльев»: он не по годам зрелый футболист. Напоминает мне молодого Дзагоева. Надеюсь, он и дальше будет прогрессировать, ставя перед собой самые высокие задачи», – сказал Газзаев.

    • 2 ноября футболисту исполнилось 18 лет.
    • В воскресенье он забил гол и сделал ассист в матче с «Торпедо» (2:0).
    • Пиняев вызван в сборную России.

    Новости по теме
    «Ничего сверхъестественного не почувствовал». Пиняев – о дебютном вызове в сборную
    Пиняев – самый молодой игрок, оформивший «1+1» в матче РПЛ с 2013 года
    Юран прокомментировал вызов Пиняева в сборную России 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:21
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2108

      моэм 41 минуту назад

      Захарян обиженно надул щёки ... говорят про Пиняева а его даже в Базель не посылали ....зато Захаряна куда только не посылали .... в Челси например , а некоторые посылали ещё дальше ....и вправду ...а не пошёл бы он например в задницу .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +413

      the teacher 47 минут назад

      а что Дзага был фантастическим игроком? Хрустальным был, фантастическим не помню ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1635

      vmonomah17 > the teacher 36 минут назад

      Не фантастическим, но добротным. На евро2012 хорошо выступил. Единственный из сборной, кто вышел к болельщикам после вылета из турнира.
      Я думал, что его заберут в европу, но травмы помешали..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +413

      the teacher > vmonomah17 20 минут назад

      с добротным согласен ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1293

      GreyDM 50 минут назад

      Главное, чтобы Сергей не был таким же хрустальным. Я помню, как Алан начинал, и если бы не травмы, то получился бы классный футболтус. Но и к Гиннеру вопросы тоже есть, вцепился в парня, как клещ, ценники для европейцев заламывал, хотя ,видать, и сам Дзага не особо европу рвался...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17691

      Cleaner 55 минут назад

      Дзагоев был ФАНТАСТИЧЕСКИМ футболистом? Р-Ж-У-Н-И-М-О-Г-У!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Вот Валерий Газзаев - фантастическое трепло. Чего стоит одно только обещание сбрить усы. Не зря его в депутаты взяли...(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +252

      Sancool > Cleaner 47 минут назад

      ты кроме оглавления, сам текст читаешь? Дзага в 17 лет подавал большие надежды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5883

      subbotaspartak 1 час назад

      А кто такой не по годам Дзагоев?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11