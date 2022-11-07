Первый тренер Чистякова: «В «Зените» все палки летят в россиян, а латиносам все позволено»

Сергей Морев, первый тренер защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на отстранение футболиста от тренировок с основой клуба.

— Почему в пропущенных голах обвинили только Чистякова?

— Ситуация в «Зените» такова, что «латиносам» все позволено. Все же видят, сколько моментов они могут недоработать, а все палки летят в наших ребят.

Недавно была история с Андреем Мостовым. Парень сильно старается и хочет доказывать. С ним ситуация еще неоднозначнее.

Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.

Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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