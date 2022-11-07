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    Первый тренер Чистякова: «В «Зените» все палки летят в россиян, а латиносам все позволено»

    Сергей Морев, первый тренер защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на отстранение футболиста от тренировок с основой клуба.

    — Почему в пропущенных голах обвинили только Чистякова?

    — Ситуация в «Зените» такова, что «латиносам» все позволено. Все же видят, сколько моментов они могут недоработать, а все палки летят в наших ребят.

    Недавно была история с Андреем Мостовым. Парень сильно старается и хочет доказывать. С ним ситуация еще неоднозначнее.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7087

      Беспонтий 1 час назад

      а кто нибудь видел чтобы барриос или сантос допускали такие косяки?
      даже это племенное атакующее стадо(м к в) никогда не выглядело хуже своего уровня
      а отсутствие родригао вообще поставило всё на свои места
      наши же..
      то мы в раздевалку обиженые
      то мы вечно переходить куда то собрались (круговой сутормин)да и любимый далер долго где то шлялся в поисках евродоли
      про остальных вообще нечего сказать
      ероха радостно выходит на замену(чем позже тем радостней)
      зелимхан точит свой кинжал(скоро уже до рукоятки)караваев после травмы бьёт на жалость
      всё!) Где два состава?Нету.
      а латиносы отрабатывают свои деньги ибо а где бы мы все были ежлиб не они?

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      Рейтинг: +2193

      serglider 1 час назад

      Я бы еще к ставкам пригляделся, не ставил ли кто гору бабосов на выигрыш Ахмата, и не связано ли это с ляпами в обороне, тогда Чистякову можно вообще дисквалификацию схватить, а не просто клуб сменить...

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