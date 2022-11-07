Первый тренер Чистякова: «В «Зените» все палки летят в россиян, а латиносам все позволено»

Сергей Морев, первый тренер защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на отстранение футболиста от тренировок с основой клуба.
— Почему в пропущенных голах обвинили только Чистякова?
— Ситуация в «Зените» такова, что «латиносам» все позволено. Все же видят, сколько моментов они могут недоработать, а все палки летят в наших ребят.
Недавно была история с Андреем Мостовым. Парень сильно старается и хочет доказывать. С ним ситуация еще неоднозначнее.
- Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
- На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
- Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Sport24