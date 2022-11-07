Первый тренер Чистякова: «В «Зените» все палки летят в россиян, а латиносам все позволено»

а кто нибудь видел чтобы барриос или сантос допускали такие косяки?
даже это племенное атакующее стадо(м к в) никогда не выглядело хуже своего уровня
а отсутствие родригао вообще поставило всё на свои места
наши же..
то мы в раздевалку обиженые
то мы вечно переходить куда то собрались (круговой сутормин)да и любимый далер долго где то шлялся в поисках евродоли
про остальных вообще нечего сказать
ероха радостно выходит на замену(чем позже тем радостней)
зелимхан точит свой кинжал(скоро уже до рукоятки)караваев после травмы бьёт на жалость
всё!) Где два состава?Нету.
а латиносы отрабатывают свои деньги ибо а где бы мы все были ежлиб не они?
Сергей Морев, первый тренер защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на отстранение футболиста от тренировок с основой клуба.
— Почему в пропущенных голах обвинили только Чистякова?
— Ситуация в «Зените» такова, что «латиносам» все позволено. Все же видят, сколько моментов они могут недоработать, а все палки летят в наших ребят.
Недавно была история с Андреем Мостовым. Парень сильно старается и хочет доказывать. С ним ситуация еще неоднозначнее.
- Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
- На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
- Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.
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