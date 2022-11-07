Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Первый тренер Чистякова рассказал, хочет ли футболист покинуть «Зенит» после отстранения

    Сергей Морев, первый тренер защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал отстранение футболиста от тренировок с клубом из Петербурга.

    — После случившегося, думает ли Чистяков об уходе из «Зенита»?

    — Даже и мыслей не было. Наоборот, Дима мечтал вернуться в Питер, и сделал все для этого. Надо поддержать парня. В «Зените» играет не так много своих воспитанников, а в клубе позволяют так с ними себя вести.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Проигрываем и выигрываем вместе!». Кузяев поддержал Чистякова в соцсетях
    Экс-тренер Чистякова обвинил в ошибке не его, а Ловрена
    Агент Чистякова – о Медведеве: «Может, сегодня он скажет что-то другое» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11