Первый тренер Чистякова рассказал, хочет ли футболист покинуть «Зенит» после отстранения

Сергей Морев, первый тренер защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал отстранение футболиста от тренировок с клубом из Петербурга.

— После случившегося, думает ли Чистяков об уходе из «Зенита»?

— Даже и мыслей не было. Наоборот, Дима мечтал вернуться в Питер, и сделал все для этого. Надо поддержать парня. В «Зените» играет не так много своих воспитанников, а в клубе позволяют так с ними себя вести.

Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.

Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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