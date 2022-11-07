В сборной Армении прокомментировали новость о переговорах с Карпиным

Пресс-секретарь сборной Армении Айк Карапетян отреагировал на новости о переговорах местной федерации футбола с тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Приглашение в сборную Армении Валерия Карпина? Федерация футбола Армении находится в стадии активного поиска главного тренера сборной и не комментирует процесс переговоров с каким-либо специалистом», — заявил Карапетян.

В субботу Карпин продлил контракт с РФС до лета 2024 года.

Он возглавляет сборную России с июля 2021-го.

Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно