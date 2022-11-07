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    В сборной Армении прокомментировали новость о переговорах с Карпиным

    Пресс-секретарь сборной Армении Айк Карапетян отреагировал на новости о переговорах местной федерации футбола с тренером сборной России Валерием Карпиным.

    «Приглашение в сборную Армении Валерия Карпина? Федерация футбола Армении находится в стадии активного поиска главного тренера сборной и не комментирует процесс переговоров с каким-либо специалистом», — заявил Карапетян.

    • В субботу Карпин продлил контракт с РФС до лета 2024 года.
    • Он возглавляет сборную России с июля 2021-го.
    • Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6719

      sochi-2013 5 минут назад

      Скатертью дорога!

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