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    Профсоюз футболистов – о конфликте Чистякова и «Зенита»: «Экстраординарная ситуация. Обычно клуб защищает своих игроков»

    В Общероссийском профсоюзе футболистов прокомментировали критику «Зенита» в адрес защитника Дмитрия Чистякова.

    «Мы постоянно призываем к смягчению тональности публичных претензий к футболистам. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, ошибки это часть футбола.

    Чистяков в прошлом сезоне был одним из авторов чемпионства «Зенита», поэтому мы немного удивлены такой реакцией руководства клуба. Обычно клуб наоборот пытается защитить своих футболистов от публичной критики, решая конфликты, не вынося их из избы.

    В текущем сезоне во время матчей еврокубков идут ролики УЕФА, направленные на борьбу с агрессивными нападками на футболистов в соцсетях. Действительно, психологически очень тяжело, когда тебя публично обвиняют во всех грехах, в поражении твоей команды и не всегда легко восстановиться после такого.

    Для нас это экстраординарная ситуация, — сообщили в ОПСФ.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4392

      Snek 1 час назад

      Бред какой-то. Зачем сливать матч аутсайдеру, чтобы перейти в его клуб из клуба вечного чемпиона?

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      Рейтинг: +26617

      JTherry 1 час назад

      Алешенька под вискарик запустил "волну" через своего цербера Орлушу, и понеслось говно по трубам, даже молчун Медведев разговорился...)

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