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    Мостовой: «Не понимаю решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение Валерия Карпина продлить контракт с национальной командой.

    «Мне непонятно решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России.

    Но при этом я остаюсь при своeм мнении, что если человек тренирует команду, то он просто не может работать главным тренером в сборной — это разные вещи. Нельзя делать совмещение постов», — сказал Мостовой.

    • В субботу Карпин продлил контракт с РФС до лета 2024 года.
    • Он возглавляет сборную России с июля 2021-го.
    • Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7039

      Беспонтий 31 минуту назад

      вот тут давайте хором)

      (боже ж мой)
      пошёл ты на х*р мостовой

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