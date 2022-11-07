Мостовой: «Не понимаю решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение Валерия Карпина продлить контракт с национальной командой.

«Мне непонятно решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России.

Но при этом я остаюсь при своeм мнении, что если человек тренирует команду, то он просто не может работать главным тренером в сборной — это разные вещи. Нельзя делать совмещение постов», — сказал Мостовой.

В субботу Карпин продлил контракт с РФС до лета 2024 года.

Он возглавляет сборную России с июля 2021-го.

Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

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