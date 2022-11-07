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    Головин объяснил, почему стал чаще забивать за «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свою результативность в последних матчах.

    «С чем связано, что стал больше бить, брать игру на себя? Нет какой-то одной причины. Это и требование тренерского штаба, и собственные ощущения позволяют действовать именно так.

    Всe-таки и в команде, и в лиге играю уже не первый год. Есть определeнная уверенность и понимание того, как нужно сыграть в той или иной ситуации.

    Самое главное, чтобы всe это было на пользу команде. Так оно и получается», – сказал Головин.

    • Россиянин забил в 2 матчах Лиги 1 подряд.
    • Он поразил ворота «Анжера» и «Тулузы».

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    Источник: «Чемпионат»

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