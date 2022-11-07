Карпин: «Какая усталость после 20 матчей? В Европе вообще играют без зимнего перерыва»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Динамо» (2:1) прокомментировал физическое состояние футболистов.

– К концу года у футболистов накапливается усталость. Как вы оцениваете состояние своей команды?

– О какой физической усталости можно говорить, если мы сыграли 16 матчей в чемпионате и четыре игры в кубке.

В Европе вообще играют с августа по июнь, у них нет зимнего перерыва.

«Ростов» идет на 3-м месте в РПЛ после 16 туров.

Команда на 1 очко отстает от «Спартака», на 7 – от «Зенита».

Следующий соперник – «Крылья Советов» (12 ноября).

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