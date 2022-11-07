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    «Проигрывать надо уметь». Гендиректор «Ахмата» раскритиковал «Зенит» за ситуацию с Чистяковым

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал исключение защитника Дмитрия Чистякова из основного состава «Зенита» после очного матча команд в 16-м туре РПЛ.

    «Устроить публичную обструкцию своему футболисту – это, конечно, дело личное. Здесь, как говорится, каждый начальник сам решает.

    Однако, разбираясь в своих внутренних делах, в контексте своих проблем, считаю недопустимым и неэтичным упоминать другой клуб, и тем более с учeтом мнения «великого» инсайдера российского футбола Геннадия Орлова.

    Проигрывать надо уметь. Это футбол. В нeм всегда были и будут победы и поражения.

    «Ахмат – сила»! «Сила духа»! «Сила России»!» – сказал Айдамиров.

    • «Зенит» дома уступил «Ахмату» – 1:2.
    • Чистяков совершил голевую ошибку.
    • Сообщалось о его возможном переходе в грозненский клуб зимой.

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    Источник: «Чемпионат»

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