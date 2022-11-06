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    «Оказался слабаком. У него игровая импотенция». Губерниев – об уходе Дзюбы из «Демирспора»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на расторжение контракта форварда Артема Дзюбы с турецким «Адана Демирспором».

    «Дзюба оказался слабаком! Покидает турецкий клуб! Разочарование…

    Физическая форма подкачала. Нет больше здорового футбольного возбуждения у Дзюбы, наступила игровая импотенция», – считает Губерниев.

    • В последних матчах Дзюба не попадал в заявку.
    • Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.
    • 34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 14:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11172

      knikos 4 минуты назад

      Интересно , что ЭТО будет петь , если Дзюба в новом клубе заиграет . В Демирспоре тактика игры команды явно не была рассчитана на его стиль . Потому и не заиграл . Очень многое зависит от тренера . Он и у Манчини не играл , а у других тренеров - в лучших бомбардирах был .

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      Рейтинг: +11821

      Алексей З 18 минут назад

      Губа , ну ты ссученный до омерзения.
      Когда Дзюба играл за Зенит , вы на своём газпромовском канале лепили из него супермена, а стоило уйти из Питера стали говном поливать.
      Подло.
      Он конечно неприятный персонаж , но вы суки ещё хуже.

      2
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      Рейтинг: +1184

      Красногвардейчик 25 минут назад

      Игровая да....но судя по видео, другая в норме))) вопросы большие по ориентации)

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      Рейтинг: +11896

      Вомбат 26 минут назад

      У этого игрока даже в его лучшие времена была завышенная самооценка, и с годами этот недостаток только усугублялся. Очень хорошо, что действительность как следует щелкнула его по носу. Лучше поздно, чем никогда.

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      Рейтинг: +91

      lisal 35 минут назад

      По мне он давно таким стал.

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      Рейтинг: +8123

      vladik12 41 минуту назад

      Как-то быстро Дзюбиньо превратился из героя нации в футбольное отребье.

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      Рейтинг: +16245

      Fusballer > vladik12 36 минут назад

      Он всегда таким был. Просто распиаренный сильно проститутками типа того же Губерниева.

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