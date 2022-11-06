«Оказался слабаком. У него игровая импотенция». Губерниев – об уходе Дзюбы из «Демирспора»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на расторжение контракта форварда Артема Дзюбы с турецким «Адана Демирспором».

«Дзюба оказался слабаком! Покидает турецкий клуб! Разочарование…

Физическая форма подкачала. Нет больше здорового футбольного возбуждения у Дзюбы, наступила игровая импотенция», – считает Губерниев.

В последних матчах Дзюба не попадал в заявку.

Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.

34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

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