«Посмотрите на нового Ди Марию». Хабиб предлагал «ПСЖ» подписать игрока РПЛ

Генеральный директор Eagles Sports Management Магомед Магомедов рассказал, как владелец компании, экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов, советовал руководству «ПСЖ» изучить полузащитника «Динамо» Дениса Макарова.

– Неужели Хабиб действительно футбол любит больше, чем ММА?

– Можете спросить у него, он неоднократно об этом говорил. Он реально любит футбол больше, чем, наверное, весь остальной спорт. Даже сейчас на тяжелых сборах в Дубае мы находили время для футбола в таком графике, когда через неделю очень важный бой твоего воспитанника и друга.

Год назад мы собирали половину сборной России и играли в Дубае в футбол. Георгий Джикия не раз говорил, что ребята бегали на другом уровне. Когда он в команде, он так заряжает футболистов, что невозможно за него не играть.

В прошлом году был матч «Рубин» – «Зенит», и Хабибу так понравилась игра Макарова, что после гола Дениса он набрал президенту «ПСЖ» [Нассеру аль‑Хелаифи] и сказал: «Посмотрите на этого молодого Анхеля Ди Марию». Хабиб переживает за наших парней, он очень любит футбол. А с Макаровым я их познакомил через пару месяцев после той истории.

24-летний Макаров стоит 6 миллионов евро.

Игрок в «Динамо» с прошлого года.

В сезоне РПЛ у Макарова 14 матчей, 3 гола, ассист.

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