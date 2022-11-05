«Хороший результат». Пруцев – о ничьей «Спартака» с «Сочи»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев оценил исход матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

«Матч с «Сочи» получился очень тяжeлым. Считаю, что в первом тайме «Спартак» контролировал игру. Забей свои моменты, возможно, всe пошло бы по-другому. Во втором тайме было чуть похуже, стало тяжелее. Ничья – хороший результат, до этого «Спартак» тут не побеждал.

Я провeл за «Сочи» один год, хороший год с дебютом в РПЛ. Много знакомых в тренерском штабе, среди футболистов. Хорошо пообщались и поменялись футболками. Очень рад. С кем поменялся? С Жоазиньо.

С «Локомотивом» у «Спартака» будет очень тяжeлый матч, дерби. Выйдем, оставим все свои силы и будем играть на победу, нам нужны три очка. В Кубке тоже будет стараться порадовать болельщиков и постараемся занять первое место в группе», – сказал Пруцев.

«Спартак» вел по ходу матча в Сочи.

Москвичи отстают от 1-го места РПЛ на 6 очков.

Пруцев – воспитанник «Чертаново».

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