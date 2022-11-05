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    «Хороший результат». Пруцев – о ничьей «Спартака» с «Сочи»

    Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев оценил исход матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

    «Матч с «Сочи» получился очень тяжeлым. Считаю, что в первом тайме «Спартак» контролировал игру. Забей свои моменты, возможно, всe пошло бы по-другому. Во втором тайме было чуть похуже, стало тяжелее. Ничья — хороший результат, до этого «Спартак» тут не побеждал.

    Я провeл за «Сочи» один год, хороший год с дебютом в РПЛ. Много знакомых в тренерском штабе, среди футболистов. Хорошо пообщались и поменялись футболками. Очень рад. С кем поменялся? С Жоазиньо.

    С «Локомотивом» у «Спартака» будет очень тяжeлый матч, дерби. Выйдем, оставим все свои силы и будем играть на победу, нам нужны три очка. В Кубке тоже будет стараться порадовать болельщиков и постараемся занять первое место в группе», – сказал Пруцев.

    • «Спартак» вел по ходу матча в Сочи.
    • Москвичи отстают от 1-го места РПЛ на 6 очков.
    • Пруцев – воспитанник «Чертаново».

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16198

      NewLife 5 минут назад

      Пруцев, ты сейчас признался, что не борешься за первое место, поэтому ты не должен выходить в основном составе, не точно пасуешь, допускаешь обрезы, проигрываешь все единоборства.

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      Рейтинг: +397

      ЭтожЯ 17 минут назад

      Отскок с помощью арбитра .

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      Рейтинг: +23458

      DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      Для уровня Пруцева так и есть.

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