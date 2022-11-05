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    Губерниев: «Судья в Соболева влюбился или просто подсуживал «Спартаку»?»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на эпизод с Александром Соболевым в матче 16-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:1).

    • Нападающий попал локтем в голову Артуру Юсупову.
    • К тому моменту у него уже была желтая карточка.
    • Арбитр Артем Чистяков ошибочно не удалил Соболева.

    «Я не понял??? Судья в Соболева влюбился или просто подсуживал «Спартаку»?» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7542

      BarStep 36 минут назад

      Любовь зла..

      Полюбишь и ..?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17660

      Cleaner 43 минуты назад

      Соболеву КАЖДЫЙ матч по три желтые нужно показывать, как минимум. Почему судьи его жалеют мне не понятно. Спартака ТАЩУТ. Наверное, так. Потому, как и Промесу несколько прямых красных не показали.

      0
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      Рейтинг: +11136

      alex1951 > Cleaner 23 минуты назад

      Здраствуйте,Стойкий Оловянный Солдатик...
      Да-с,Спартак ,,ТАЩУТ,, - а Зенит начинает просто ,,тащиться,,..........
      Как мне ,,кусок,, в СА говаривал : Сколько веревочке не виться ,а конечек будить!

      1
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      Рейтинг: +3413

      lordmrv > alex1951 18 минут назад

      Алекс, да не реагируй ты на вантуса так)))

      0
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      Рейтинг: +11136

      alex1951 > lordmrv 9 минут назад

      Мне просто нравиться его стойкая позиция. Таких тут много. Но он упертый. А это характер.Я без злобы.Удачи.

      0
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      Рейтинг: +1370

      moskowcity-petrv 44 минуты назад

      Ты про зину что-нибудь скажи, про пенальти 100% не назначенный.боишься трепло?)уволят сразу или премиальных лишат

      1
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      Рейтинг: +11136

      alex1951 49 минут назад

      Гу- это городской сумасшедший ...видать на Бомбе у него родня ,раз публикуют его ересь..... как и у Богемы - не будут писать ..забудут....
      Жаль по подворятням не ходит)))

      1
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      Рейтинг: +11136

      alex1951 > кaстрюлька 28 минут назад

      за сникерс?....а им плохо не будет?......зажрались по ходу....)))

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      Рейтинг: +71

      biber ru 1 час назад

      Дельфина в дельфинарий!

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      Рейтинг: +930

      matvei_72 > biber ru 58 минут назад

      Не дельфин , а скунц

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      Рейтинг: +6019

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Какой изящный намек на ориентацию судьи. 80-й уровень

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      Рейтинг: +6183

      порт 1 час назад

      Да кто же поймёт этих радужных.

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      Рейтинг: +1166

      Красногвардейчик 1 час назад

      ПРОСТО ПОЗОР!!!!

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      Рейтинг: +3413

      lordmrv > Красногвардейчик 29 минут назад

      Дождись игры своей команды, потом пиши

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      Рейтинг: +1166

      Красногвардейчик > lordmrv 14 минут назад

      А почему?....это не позор разве? удаления не было?

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      Рейтинг: +3413

      lordmrv > Красногвардейчик 7 минут назад

      Было, соглашусь с тобой. Но посмотрим, что будет в вашей игре.

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