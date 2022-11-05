Губерниев: «Судья в Соболева влюбился или просто подсуживал «Спартаку»?»

Любовь зла..
Полюбишь и ..?!
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на эпизод с Александром Соболевым в матче 16-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:1).
- Нападающий попал локтем в голову Артуру Юсупову.
- К тому моменту у него уже была желтая карточка.
- Арбитр Артем Чистяков ошибочно не удалил Соболева.
«Я не понял??? Судья в Соболева влюбился или просто подсуживал «Спартаку»?» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
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