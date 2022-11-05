Губерниев: «Судья в Соболева влюбился или просто подсуживал «Спартаку»?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на эпизод с Александром Соболевым в матче 16-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:1).

Нападающий попал локтем в голову Артуру Юсупову.

К тому моменту у него уже была желтая карточка.

Арбитр Артем Чистяков ошибочно не удалил Соболева.

«Я не понял??? Судья в Соболева влюбился или просто подсуживал «Спартаку»?» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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