Хачатурянц отреагировал на продление контракта между РФС и Карпиным

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своем отношении к тому, что Валерий Карпин останется главным тренером сборной России до лета 2024 года.
«Карпин – самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России! Суперпрофессионал, пользующийся огромным доверием у игроков, умеющий мотивировать на результат!» – заявил Хачатурянц.
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.
- Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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Источник: «Чемпионат»