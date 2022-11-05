Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Хачатурянц отреагировал на продление контракта между РФС и Карпиным

    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своем отношении к тому, что Валерий Карпин останется главным тренером сборной России до лета 2024 года.

    «Карпин – самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России! Суперпрофессионал, пользующийся огромным доверием у игроков, умеющий мотивировать на результат!» – заявил Хачатурянц.

    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.
    • Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных

    Новости по теме
    Мостовой: «Нет понимания, зачем продлили Карпина. Играть с Таджикистаном?» 6
    Президент РФС Дюков высказался о продлении контракта с Карпиным 1
    Карпин прокомментировал продление контракта с РФС 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11