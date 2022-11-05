Хачатурянц отреагировал на продление контракта между РФС и Карпиным

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своем отношении к тому, что Валерий Карпин останется главным тренером сборной России до лета 2024 года.

«Карпин – самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России! Суперпрофессионал, пользующийся огромным доверием у игроков, умеющий мотивировать на результат!» – заявил Хачатурянц.

Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.

Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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