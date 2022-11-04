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    Соболев назвал клуб АПЛ, который хотел его подписать

    Форвард «Спартака» Александр Соболев не против переехать в Европу.

    «Будет предложение из Европы – будем смотреть. Но мечта поиграть в Европе осталась – 100%. Просто понимаю, что сейчас это будет тяжело сделать. Куда хочется? Сейчас чуть повзрослел – в Англию уже не очень хочу. Лучше в Италию или Германию.

    За время в «Спартаке» не слышал об интересе ко мне. Когда был в Самаре, была реальная история с «Кристал Пэлас». Не хватило матчей за сборную. Я знал, что меня хотят.

    Массимо Каррера оценил меня в 20 миллионов евро? Может, завысил чуть-чуть. А может, и сильно», – сказал Соболев.

    • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • Игрок – воспитанник барнаульского футбола.
    • Соболев вызывается в сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12099

      ВетеR 31 секунду назад

      дайте дебилу успокоительное.

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