Соболев назвал клуб АПЛ, который хотел его подписать

Форвард «Спартака» Александр Соболев не против переехать в Европу.

«Будет предложение из Европы – будем смотреть. Но мечта поиграть в Европе осталась – 100%. Просто понимаю, что сейчас это будет тяжело сделать. Куда хочется? Сейчас чуть повзрослел – в Англию уже не очень хочу. Лучше в Италию или Германию.

За время в «Спартаке» не слышал об интересе ко мне. Когда был в Самаре, была реальная история с «Кристал Пэлас». Не хватило матчей за сборную. Я знал, что меня хотят.

Массимо Каррера оценил меня в 20 миллионов евро? Может, завысил чуть-чуть. А может, и сильно», – сказал Соболев.

Соболев в «Спартаке» с 2020 года.

Игрок – воспитанник барнаульского футбола.

Соболев вызывается в сборную России.

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