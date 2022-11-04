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    «Год назад не поверил бы». Зайнутдинов – об игре в центре обороны

    Хавбек ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов высказался о том, что в этом сезоне его используют на позиции защитника.

    – Хочется поподробнее остановится на твоей игре в качестве центрального защитника. Уже можешь сказать, что полностью адаптировался на этой позиции?

    – Если главный тренер меня там видит, значит, я нужен именно на этой позиции. Тренерский штаб работает со мной в данном направлении, подсказывает.

    С каждой игрой чувствую себя лучше,но при этом еще многому надо научиться, в том числе и в плане тактики.

    Если Федотов говорит, что я полезен в качестве защитника, значит, буду и дальше там играть, проблем не вижу.

    – В игре с «Торпедо» ты вообще вышел в качестве главного в тройке с Набабкиным и Мухиным, команда, по сути, играла без номинальных защитников. Как тебе такой опыт?

    – Роше дали отдохнуть и решили меня попробовать. Если честно, ожидал, что будет немного проще.

    Я последнее время выходил в качестве левого центрального и думал, что позиция центрального в тройке не сильно отличается. Но я ошибался.

    – В чем принципиальные отличия?

    – С тактической точки зрения ты по-другому подходишь абсолютно к каждому эпизоду. Если левым центральным ты чуть выдернешься вперед, то у тебя всегда сзади будет подстраховка, а на этой позиции позади остаются только вратарь и ворота.

    Старался управлять и другими игроками обороны. Тренерский штаб мне постоянно кричал: «Подсказывай остальным!». Подобное для меня пока еще непривычно.

    • Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года.
    • В его активе 5 голов и 4 ассиста в 67 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: сайт ЦСКА

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