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    Хави высказался о решении Пике закончить карьеру

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал скорое завершение карьеры защитника Жерара Пике.

    «Матч с «Альмерией» станет прощальным для Пике. Он заслуживает все возможные слова благодарности. Мне посчастливилось играть с Жераром в одной команде.

    Закончить карьеру его вынудили неблагоприятные обстоятельства. Он меньше играет, поэтому чувствует себя менее полезным, чем раньше.

    Нужно отдать ему должное. Он мог сидеть на скамейке запасных и получать деньги, но решил поступить иначе.

    Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что фанаты «Барсы» запомнят его легендой», – сказал Хави.

    • 35-летний Пике – воспитанник «Барсы».
    • Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».
    • В течение карьеры Жерар выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.
    • Матч с «Альмерией» состоится в субботу в 23:00 мск.

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    Источник: Marca

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