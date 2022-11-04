Хави высказался о решении Пике закончить карьеру

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал скорое завершение карьеры защитника Жерара Пике.

«Матч с «Альмерией» станет прощальным для Пике. Он заслуживает все возможные слова благодарности. Мне посчастливилось играть с Жераром в одной команде.

Закончить карьеру его вынудили неблагоприятные обстоятельства. Он меньше играет, поэтому чувствует себя менее полезным, чем раньше.

Нужно отдать ему должное. Он мог сидеть на скамейке запасных и получать деньги, но решил поступить иначе.

Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что фанаты «Барсы» запомнят его легендой», – сказал Хави.

35-летний Пике – воспитанник «Барсы».

Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

В течение карьеры Жерар выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.

Матч с «Альмерией» состоится в субботу в 23:00 мск.

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