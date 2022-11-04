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    «До 18 лет я был никому не нужен». Соболев рассказал, почему хотел бросить футбол

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев вспомнил, как хотел бросить футбол.

    ― Тебе в детстве много приходилось преодолевать на футбольном пути?

    ― Конечно. Я до 18 лет никому нужен не был: и в ЦСКА на просмотре был, и в «Локомотиве», и в «Анжи» ― почти всю Россию объездил.

    ― В какой момент всe изменилось?

    ― Когда взяли в «Томь». Там в меня поверили.

    ― Был момент, когда хотел бросить футбол?

    ― Перед Томском как раз. Думал, если и тут не получится, то это будет последняя попытка. Играл бы где-нибудь в Барнауле.

    • В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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