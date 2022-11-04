«До 18 лет я был никому не нужен». Соболев рассказал, почему хотел бросить футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вспомнил, как хотел бросить футбол.

― Тебе в детстве много приходилось преодолевать на футбольном пути?

― Конечно. Я до 18 лет никому нужен не был: и в ЦСКА на просмотре был, и в «Локомотиве», и в «Анжи» ― почти всю Россию объездил.

― В какой момент всe изменилось?

― Когда взяли в «Томь». Там в меня поверили.

― Был момент, когда хотел бросить футбол?

― Перед Томском как раз. Думал, если и тут не получится, то это будет последняя попытка. Играл бы где-нибудь в Барнауле.

В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.

Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

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