«До 18 лет я был никому не нужен». Соболев рассказал, почему хотел бросить футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вспомнил, как хотел бросить футбол.
― Тебе в детстве много приходилось преодолевать на футбольном пути?
― Конечно. Я до 18 лет никому нужен не был: и в ЦСКА на просмотре был, и в «Локомотиве», и в «Анжи» ― почти всю Россию объездил.
― В какой момент всe изменилось?
― Когда взяли в «Томь». Там в меня поверили.
― Был момент, когда хотел бросить футбол?
― Перед Томском как раз. Думал, если и тут не получится, то это будет последняя попытка. Играл бы где-нибудь в Барнауле.
- В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
- Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
- Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»