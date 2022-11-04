На участке Пике в Испании обнаружено 250 могил

Археологи обнаружили 250 могил на земельном участке экс-защитника «Барсы» Жерара Пике в Малаге.

Футболист в 2015 году купил землю на побережье Коста-дель-Соль примерно за 20 миллионов долларов, чтобы построить отель. Проект приостановили, так как на принадлежащей Пике территории было обнаружено 250 могил.

«Мы раскопали около 250 могил, из которых подавляющее большинство пустые. Возможно, гробницы никогда не использовались и недостаточно ценны, чтобы их сохранять. Это одно из крупнейших мест захоронения в Испании», — заявил археолог Альберто Кампиан.

Вчера, 3 ноября, 35-летний футболист объявил о завершении карьеры.

Пике – воспитанник «Барсы».

Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

В течение карьеры Жерар выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.

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