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    Соболев заявил, что при Абаскале в «Спартаке» стали меньше материться

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об изменениях в команде после прихода нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

    «У Абаскаля достаточно эмоциональные установки. Понятно, что Ваноли был эмоциональнее, но Гильермо хорошо заряжает. Иногда даже понимаем его, когда он переходит на испанский, потому что по эмоциям всe видно.

    Он запретил материться на первой тренировке? Да, это работает. Он хочет, чтобы всегда был рабочий подсказ – без негатива.

    При Абаскале больше играем в контроль. Гильермо уделяет внимание мелким деталям, которые не все видят. К каждому сопернику он находит уникальные вещи, слабые стороны, которыми нужно пользоваться», – сказал Соболев.

    • Москвичи набрали 32 очка в 15 турах РПЛ.
    • Они занимают 2-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17641

      Cleaner 14 минут назад

      В Спартаке стали меньше материться? Дельфин, а подскажи, на сколько процентов меньше? РЖУ ни могу над такими заявлениями...)))

      0
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      Рейтинг: +11829

      Алексей З 1 час назад

      При Абаскале команда ИГРАЕТ, ребята и болелы кайфуют, ну и зачем материться ?
      Если только на Хлусевича ( шутка ).

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      Рейтинг: +5376

      SPACE TRUCKIN > Алексей З 1 час назад

      да,согласен...сейчас команда играет - с 2018 года она только мучалась...весь мат остался на те времена...))

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