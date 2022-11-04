Соболев заявил, что при Абаскале в «Спартаке» стали меньше материться

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об изменениях в команде после прихода нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

«У Абаскаля достаточно эмоциональные установки. Понятно, что Ваноли был эмоциональнее, но Гильермо хорошо заряжает. Иногда даже понимаем его, когда он переходит на испанский, потому что по эмоциям всe видно.

Он запретил материться на первой тренировке? Да, это работает. Он хочет, чтобы всегда был рабочий подсказ – без негатива.

При Абаскале больше играем в контроль. Гильермо уделяет внимание мелким деталям, которые не все видят. К каждому сопернику он находит уникальные вещи, слабые стороны, которыми нужно пользоваться», – сказал Соболев.

Москвичи набрали 32 очка в 15 турах РПЛ.

Они занимают 2-е место в таблице лиги.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 баллов.

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