Ахметов высказался о попадании в расширенный состав сборной России

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов дал комментарии по поводу своего включения в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

– Твою фамилию объявили в списке сборной России, какие у тебя эмоции от этого события?

– Эмоции? Да я сам только что узнал. Я очень рад, ведь выступать за сборную – это большая честь.

Это пока расширенный список, а там уже, как будет объявлен окончательный, то уже будет другая радость.

– Ты очень ярко выступаешь за «Краснодар» в последнее время. Твой вызов в сборную заслужен?

– Это уже не мне решать, а тренерскому штабу сборной. Я стараюсь по максимуму использовать своe игровое время.

Хочется приносить пользу, забивать и отдавать голевые передачи.

– То, что предстоящие матчи будут товарищескими никак не влияют на мотивацию?

– Конечно, носить футболку сборной – это всегда престиж и ответственность большая, поэтому тут нет разницы официальная или товарищеская игра.

На каждую игру надо выходить и доказывать, что ты достоин футболки сборной России.

17 ноября Россия встретится с Таджикистаном.

Также есть вероятность проведения матча с Узбекистаном.

Ахметов не играл за сборную с марта 2021 года.

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