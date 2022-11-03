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    Ахметов высказался о попадании в расширенный состав сборной России

    Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов дал комментарии по поводу своего включения в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

    – Твою фамилию объявили в списке сборной России, какие у тебя эмоции от этого события?

    – Эмоции? Да я сам только что узнал. Я очень рад, ведь выступать за сборную – это большая честь.

    Это пока расширенный список, а там уже, как будет объявлен окончательный, то уже будет другая радость.

    – Ты очень ярко выступаешь за «Краснодар» в последнее время. Твой вызов в сборную заслужен?

    – Это уже не мне решать, а тренерскому штабу сборной. Я стараюсь по максимуму использовать своe игровое время.

    Хочется приносить пользу, забивать и отдавать голевые передачи.

    – То, что предстоящие матчи будут товарищескими никак не влияют на мотивацию?

    – Конечно, носить футболку сборной – это всегда престиж и ответственность большая, поэтому тут нет разницы официальная или товарищеская игра.

    На каждую игру надо выходить и доказывать, что ты достоин футболки сборной России.

    • 17 ноября Россия встретится с Таджикистаном.
    • Также есть вероятность проведения матча с Узбекистаном.
    • Ахметов не играл за сборную с марта 2021 года.

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    Источник: Metaratings

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