Писарев ответил, платят ли премиальные тренерскому штабу сборной России

Тренер сборной России Николай Писарев заявил об отсутствии финансового стимулирования членов тренерского штаба национальной команды за товарищеские матчи.

В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Сообщалось, что игрокам сборной заплатили по 220 тысяч рублей.

– Тренерский штаб вообще не получает премиальных за эти матчи. А футболисты точно не играют за деньги.

– Но такие выплаты есть?

– Честно говоря, даже не знаю. Точно знаю про тренерский штаб, что у нас ничего нет.

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