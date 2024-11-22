Писарев ответил, платят ли премиальные тренерскому штабу сборной России

Тренер сборной России Николай Писарев заявил об отсутствии финансового стимулирования членов тренерского штаба национальной команды за товарищеские матчи.
- В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
- Сообщалось, что игрокам сборной заплатили по 220 тысяч рублей.
– Тренерский штаб вообще не получает премиальных за эти матчи. А футболисты точно не играют за деньги.
– Но такие выплаты есть?
– Честно говоря, даже не знаю. Точно знаю про тренерский штаб, что у нас ничего нет.
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