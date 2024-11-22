Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Писарев ответил, платят ли премиальные тренерскому штабу сборной России

    Писарев ответил, платят ли премиальные тренерскому штабу сборной России

    Тренер сборной России Николай Писарев заявил об отсутствии финансового стимулирования членов тренерского штаба национальной команды за товарищеские матчи.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Сообщалось, что игрокам сборной заплатили по 220 тысяч рублей.

    – Тренерский штаб вообще не получает премиальных за эти матчи. А футболисты точно не играют за деньги.

    – Но такие выплаты есть?

    – Честно говоря, даже не знаю. Точно знаю про тренерский штаб, что у нас ничего нет.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Тюкавин назвал желаемого соперника для сборной России в 2025 году
    Карпин назвал сроки завершения тренерской карьеры 2
    Мостовой: «Карпин тоже не играет матчи ветеранов. Мы с Онопко в защите обыграли бы Бруней»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 