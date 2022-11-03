Лунев отправится с «Байером» в США. Ему выдали визу на два года

Антон Смирнов, представитель голкипера «Байера» Андрея Лунева, заявил, что его клиент полетит с «Байером» в США 13 ноября.

«Андрею Луневу сегодня была открыта виза в США сроком на 2 года и, соответственно, он едет с «Байером» в США 13 ноября» – написал Смирнов в телеграме.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.

С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно