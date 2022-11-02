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  • Игонин объяснил, почему в «Зените» мало своих воспитанников

Игонин объяснил, почему в «Зените» мало своих воспитанников

2 ноября 2022, 23:29
10

Бывший зенитовец Алексей Игонин пожаловался на работу клубной академии.

«Задача «Зенита» играть на уровне Лиги чемпионов. Для того чтобы давать результат, сегодня привлекаются легионеры совершенно иного уровня и качества. К сожалению, сейчас школа по различным причинам не может подготовить игрока, который сразу смог бы с ними конкурировать.

Я думаю, что при отсутствии легионеров игроки бы появлялись. Получается так, что задача футбольного клуба расти и развиваться с тем, чтобы быть конкурентоспособными в Европе, движется быстрее, чем возможность подготовки и развития футболистов той же академии. Существуют варианты с тем, чтобы игроки через другие клубы имели возможность вырасти в тех условиях конкуренции, которые необходимы, – при помощи аренды или продажи.

И мы видим, что результаты есть. Игроки появляются и их много, участвующих в чемпионатах России», – сказал Игонин.

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • Команда и сейчас лидирует в РПЛ.
  • У «Зенита» самый большой бюджет в РПЛ.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
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1667445821
Мда уж, большую чушь мог ляпнуть разве что Радимов.
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FС Spаrtак
1667452117
позорище что не можете воспитать молодежь.
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Дядя Серёжа
1667452766
Шансов играть в Зеньке своим нет, сказал как обрезал
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odessakmv
1667453364
Если им не давать играть,то они ни расти ни развиваться не будут... СБСемак умудрился бы даже Аршавина с А.Кержаковым зачехлить если бы они пришли к нему из Академии 18-ти летними, как нынче произошло с Одоевским, а раньше с другими....
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paracetamol
1667453985
Выпускники питерских школ играют по всей стране и во всх лигах. И это хороший показатель. Есть в Зените и свои выпускники - Кузяев, Сутормин, Кержаков мл. и др. И вообще хватит об этом. Зенит не команда нашего чемпионата, а клуб евро уровня, для того и создавался. А вот почему морковские клупы до этого уровня не доросли, надо у них спросить. Локо, - ГЫ! Воровать меньше надо эффективным менеджерам.
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Иван Петров 1986
1667458837
Убрать деньги газпрома, и сразу свои игроки появятся.
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alp
1667461028
не согласен я.. взять хотя бы Аякс - каждый год распродает лидеров, и постоянно на плаву.. работать у нас не умеют. вот в чем причина. я кстати не только про Зенит. всех касается.. На мой взгляд, Краснодар, в этом ключе у нас лучший. да и то, пока не все хорошо получается
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SLADE2019
1667463122
Вот было бы неплохо, если бы он на этих различных причинах остановился бы (я про то, что в школах сейчас нет возможности выращивать классных игроков). А на легионерах, сейчас можно было бы съэкономить.
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