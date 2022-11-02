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    Игонин объяснил, почему в «Зените» мало своих воспитанников

    Бывший зенитовец Алексей Игонин пожаловался на работу клубной академии.

    «Задача «Зенита» играть на уровне Лиги чемпионов. Для того чтобы давать результат, сегодня привлекаются легионеры совершенно иного уровня и качества. К сожалению, сейчас школа по различным причинам не может подготовить игрока, который сразу смог бы с ними конкурировать.

    Я думаю, что при отсутствии легионеров игроки бы появлялись. Получается так, что задача футбольного клуба расти и развиваться с тем, чтобы быть конкурентоспособными в Европе, движется быстрее, чем возможность подготовки и развития футболистов той же академии. Существуют варианты с тем, чтобы игроки через другие клубы имели возможность вырасти в тех условиях конкуренции, которые необходимы, — при помощи аренды или продажи.

    И мы видим, что результаты есть. Игроки появляются и их много, участвующих в чемпионатах России», – сказал Игонин.

    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
    • Команда и сейчас лидирует в РПЛ.
    • У «Зенита» самый большой бюджет в РПЛ.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.11.2022 23:29
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