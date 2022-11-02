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    Федотов подвел итоги первого круга РПЛ для ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил первый круг.

    «Понятно, что всегда хочется большего, а у нас действительно были все основания рассчитывать на более весомые турнирные показатели. Нужно учитывать те сложности, которые возникали по ходу сезона. Прежде всего, нам приходилось регулярно кроить линию обороны. Игорь Дивеев, к сожалению, выбыл из строя. Кроме того, после паузы на сборные мы не сразу могли вновь рассчитывать на Бахтиера Зайнутдинова. В свою очередь, Виллиан Роша влился в наш коллектив уже по ходу сезона, хотя он достаточно быстро адаптировался.

    Позитивный момент — то, что идем в первой тройке. Начало сезона было очень динамичным, футболисты поняли и приняли наши требования. Нынешний ЦСКА — команда, которая хочет играть, сражаться и побеждать.

    Не понравились некоторые отрезки отдельных матчей. В частности, первый тайм в Санкт-Петербурге. Если же говорить о главной нашей проблеме, тут я полностью с вами соглашусь — это реализация моментов. Если бы мы бережнее к ним относились, то набрали бы больше очков.

    Безусловно, есть немало элементов, над которыми предстоит работать, чтобы прийти к гармонии в нашей игре. Важен баланс между атакой и обороной, это каждодневный труд. Здесь и более активное вовлечение наших центральных защитников в комбинационную игру, и более значимая роль латералей. Такими я вижу итоги первого круга для нашей команды», – сказал Федотов.

    • Тренер пришел летом из «Сочи».
    • ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на 10 очков.
    • Москвичи не брали РПЛ с 2016 года.

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    Источник: Bobsoccer

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    02.11.2022 22:59
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