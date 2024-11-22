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    • Гуарирапа назвал европейский клуб, за который он болеет: «В мечтах есть однажды за эту команду поиграть»

    Гуарирапа назвал европейский клуб, за который он болеет: «В мечтах есть однажды за эту команду поиграть»

    Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал, кому симпатизирует в топ-5 лигах Европы.

    – Столица твоего родного штата в Венесуэле – город Барселона. Не было ли такого, что все местные ребята болели за испанскую «Барсу»?

    – Между моим родным городом и нашей Барселоной всего 10 километров. Кто-то из ребят болел. Я, конечно, следил за ней и смотрел много матчей, но не фанател.

    – А за какую из европейских команд ты болеешь?

    За «ПСЖ». В мечтах есть мысль о том, чтобы однажды за эту команду поиграть. Венесуэлец, выступающий за «Пари Сен-Жермен», – звучит же!

    Но сейчас мой главный фокус на том, чтобы быть здесь, забивать много голов и показывать себя с лучшей стороны, помочь команде добиться успеха.

    • Гуарирапа в России менее года.
    • С января по сентябрь он выступал за «Сочи».
    • Этой осенью форварда арендовал ЦСКА.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    22.11.2024 19:30
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