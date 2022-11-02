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    Смородская: «Зарема – ущербная, ей не хватает внимания. Она даже не жена Федуна»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

    «Заслуги Заремы Салиховой в «Спартаке»? Я поражаюсь этой персоне. Она никакого отношения к футболу не имеет. Ничего у нее нет: ни знаний, ни опыта в сфере спорта вообще и футбола, в частности.

    Тем не менее, она все комментирует. Я вижу в этом проблему — кому она интересна и почему ее спрашивают? Только из-за того, что будет скандал очередной? Она не имеет никакого отношения ни к Федуну, ни к «Спартаку». Она даже не жена Леонида Арнольдовича.

    Чего добивается? Популярности на чем-нибудь хотя бы. Считаю, она какая-то ущербная. Ей чего-то по жизни не хватает. Видимо, внимания. Мостового с собой сравнила. Александр в своей жизни очень многое сделал, а она что? Оставила отличный багаж? А до этого что было? Чуть не вылетели из РПЛ.

    Вообще ее комментировать не хочу и создавать ей какую-то известность», — сказала Смородская.

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    Источник: Sport24

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