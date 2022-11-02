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  • Смородская: «Зарема – ущербная, ей не хватает внимания. Она даже не жена Федуна»

Смородская: «Зарема – ущербная, ей не хватает внимания. Она даже не жена Федуна»

2 ноября 2022, 15:10
16

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

«Заслуги Заремы Салиховой в «Спартаке»? Я поражаюсь этой персоне. Она никакого отношения к футболу не имеет. Ничего у нее нет: ни знаний, ни опыта в сфере спорта вообще и футбола, в частности.

Тем не менее, она все комментирует. Я вижу в этом проблему — кому она интересна и почему ее спрашивают? Только из-за того, что будет скандал очередной? Она не имеет никакого отношения ни к Федуну, ни к «Спартаку». Она даже не жена Леонида Арнольдовича.

Чего добивается? Популярности на чем-нибудь хотя бы. Считаю, она какая-то ущербная. Ей чего-то по жизни не хватает. Видимо, внимания. Мостового с собой сравнила. Александр в своей жизни очень многое сделал, а она что? Оставила отличный багаж? А до этого что было? Чуть не вылетели из РПЛ.

Вообще ее комментировать не хочу и создавать ей какую-то известность», — сказала Смородская.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Смородская Ольга Салихова Зарема
Комментарии (16)
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Untitled-1
1667391578
Подставить вместо Заремы Смородскую и будет то же самое
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paracetamol
1667392309
Обе вы ущербные!
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acor94
1667393561
"Вообще её комментировать не хочу!" - Прокомментировала Смородская.
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DOCTOR PENALTY
1667393696
Зато красивая, и её это устраивает.
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NewLife
1667394035
" она все комментирует. Я вижу в этом проблему — кому она интересна и почему ее спрашивают? " Почему ее спрашивают, а не меня ? Потому что она умная и дает правильные оценки на зло таким лузерам, как ты, и помойным троллям, которых она просто бесит.
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Persona_non_Grata
1667394447
Мелко, не умно , беспомощно и как то... - гадостно ((( Повторюсь - " ДЕНЬ СРАЧА " сегодня, еще сейчас и от Заремы ответочка прилетит (((
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GreyDM
1667394553
Ох и нарвётся Смородина на ответ "в стиле Заремы", у той-то язык покруче подвешен. Так что можно готовиться к ведру помоев на голову ОС.
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АлексМак
1667395283
...точно,- обе не здоровы на голову.
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JTherry
1667395782
ща-ааа-ззз, Зарема отправит Смородину в нокаут своим "огненным" спичем и по "ущербной" морде...)))
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НикКин
1667396253
И это бывший президент на зывает кого то ущербным а сама блаженная
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