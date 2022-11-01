Семин: «Зенит» вызывает восхищение. «Спартак» близок к временам Романцева»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги первого круга РПЛ.

«Таблица всегда в принципе закономерна из-за большого количества матчей. Кто, что заслужил, тот и находится на определенном месте.

«Зенит» вызывает восхищение, потому что имея такой звездный состав, свой максимум показывает. Матчи, которые они выигрывают с крупным счетом, говорят о том, что они очень серьезно относятся к каждому матчу.

В данной ситуации что-то новое есть и у «Спартака». По крайней мере, он близок к традициям времен Романцева. Наверное, ЦСКА показывает стабильный свой уровень, но немного не дотягивает до уровня матчей, который были при Газзаеве», — сказал Семин.