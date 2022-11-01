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    Семин: «Зенит» вызывает восхищение. «Спартак» близок к временам Романцева»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги первого круга РПЛ.

    «Таблица всегда в принципе закономерна из-за большого количества матчей. Кто, что заслужил, тот и находится на определенном месте.

    «Зенит» вызывает восхищение, потому что имея такой звездный состав, свой максимум показывает. Матчи, которые они выигрывают с крупным счетом, говорят о том, что они очень серьезно относятся к каждому матчу.

    В данной ситуации что-то новое есть и у «Спартака». По крайней мере, он близок к традициям времен Романцева. Наверное, ЦСКА показывает стабильный свой уровень, но немного не дотягивает до уровня матчей, который были при Газзаеве», — сказал Семин.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от «Спартака» – 7 баллов.
    • ЦСКА – третий.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2022 23:17
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